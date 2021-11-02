Гарнитуры Oculus Quest не будут требовать учетную запись Facebook в 2022 году

Марк Цукерберг недавно объявил о ребрендинге Facebook в Meta во время мероприятия Connect 2021 AR / VR. Это изменение повлечет за собой роспуск бренда Oculus для переименования оборудования, а также внесет, возможно, более значительное изменение в том, что учетные записи Oculus / Meta будут отделены от учетных записей Facebook, что устраняет необходимость в учетной записи Facebook для использования гарнитур. Это изменение якобы произошло из-за негативного отношения к бренду Facebook и для поощрения новых пользователей, которые не заинтересованы в создании учетной записи Facebook. Хотя эти изменения не будут полностью реализованы до 2022 года, некоторые пользователи сообщили, что служба поддержки Oculus может отключать учетные записи Facebook, сохраняя покупки и большинство несоциальных функций на гарнитуре.