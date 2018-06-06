GeForce GTX 1180 может появится на рынке уже 30 июля

Появился новый отчет в котором утверждает, что GeForce GTX 1180 будет выпущен уже 30 июля.Слух снова появился на портале TweakTown, вот что они пишут по этому поводу:30 июля NVIDIA выпустит новую графическую карту GeForce GTX 1180 следующего поколения. Генеральный директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг сказали, что на пресс-конференции NVIDIA Computex 2018 они хотели поделится более подробной информацией о бушующих видеокартах.