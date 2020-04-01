GeForce GTX 1650 с новой памятью готовится к релизу

Некоторое время назад мы рассказывали весьма интересную информацию о новых видеокартах GeForce GTX 1650. Дело в том, что из-за коронавируса многие компании закрылись, да и законы тоже, из-за чего начался дефицит памяти GDDR5. В итоге производители начали устанавливать на видеокарты GeForce GTX 1650 новую память GDDR6, которая во многом выигрывает у прошлого поколения в плане скорости и прочих параметров. И теперь у нас появилась информация о том, что новые видеокарты GeForce GTX 1650 с гораздо более быстрой памятью уже сейчас готовятся к официальному релизу. Конечно, мы не можем утверждать, что GeForce GTX 1650 с GDDR6 будут продавать за ту же цену, что и аналоги на старой памяти, но если это будет так, то стоит ждать новинку.