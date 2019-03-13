GeForce GTX 1660 лишь немного мощнее GTX 1060

На просторах интернета появилась информация о видеокарте GeForce GTX 1660, которая уже активно обсуждается на просторах интернета. На текущий момент известно, что она лишь на 10% мощнее своего предыдущего «собрата» под названием GeForce GTX 1060. То есть, никакого громадного прироста в производительности ждать не стоит, так как его нет даже приблизительно. Это лишь в синтетике получается на 10% больше мощности, а в играх, когда оптимизация будет не идеальной, вы получите пару лишних кадров, не более. Так что если планировали перейти с «народной» видеокарты 1060, то лучше пока что не спешить, ведь на самом деле никакого прорыва на рынке нет, а видеокарты при этом стоят дороже. Нужно ждать чего-то совершенно иного, чтобы за свои деньги получить прирост.