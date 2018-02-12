GeForce GTX 2080 выйдет в апреле

Появилась информация о том, что NVIDIA может выпустить видеокарту GeForce GTX 2080 уже в апреле этого года. То есть, если вы планируете собирать новый игровой или рабочий компьютер, то самое время немного остыть и подождать, пока производитель не покажет нам новые модели. Это позволит уменьшить спрос на прошлое поколение, немного сбавят цену и можно будет брать. С другой стороны, ситуация с видеокартами в последнее время стала достаточно печальной, ведь найти видеокарту на рынке по адекватной стоимости у вас просто не получится, при всем желании. Остается только надеяться на то, что новое поколение будут не так быстро раскупать шахтеры и можно будет собрать игровой компьютер адекватного формата. Правда, до выхода новых карт в продажу осталось еще прилично времени и нам нужно лишь ждать, пока это все случится.