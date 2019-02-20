GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm от Zotac системой жидкостного охлаждения

Zotac анонсировал видеокарту Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, созданную для энтузиастов жидкостного охлаждения. Предварительно установленный водоблок со светодиодной системой освещения SPECTRA 2.0 обеспечивает полное покрытие платы и оснащен инновационными технологиями, такими как прямой медный контакт с микроканалами 0,3 мм для максимизации тепловых характеристик.

Любой, кто смотрит на жидкостное охлаждение, наверняка также настроен на разгон, поэтому ArcticStorm также оснащен надежной 16 + 4-фазной системой подачи питания. Кроме того, Zotac называет свою микросхему управления PowerBoost, которая помогает минимизировать колебания мощности и снизить пульсации.

Длина карты составляет 295 мм и питается от двух 8-контактных разъемов, таких же, как плата Founders Edition. Он работает чуть выше, имея тактовую частоту 1,575 МГц. Компания пока не раскрыла никакой информации о цене и доступности.