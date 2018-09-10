GeForce RTX 2080 Ti от ASUS выглядит отлично

У ASUS уже готовы видеокарты GeForce RTX 2080 Ti — даже скриншоты в сети появились. Видеокарта будет занимать, видимо, три слота — довольно толстая получилась железка с массивным радиатором и громадной системой охлаждения из трех вентиляторов и кожуха. В принципе, сама архитектура системы охлаждения не изменилась, но она стала более громоздкой. Думаю, пора закупать подставку в корпус для поддержки края видеокарты, чтобы не переживать о купленной новинке. Детальных тестов устройства в сети пока что нет, так как продукт не попал в руки журналистов. первые тесты обещают показать 17 сентября, тогда можно будет сделать выводы о продукте и делать предварительный заказ. Напомню, 20 сентября начинаются продажи видеокарт, хотя у нас продукт может появиться немного позже других регионов.