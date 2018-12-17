GeForce RTX 2080 Ti провалилась в бенчмарках

В сети появилась информация о том, что видеокарта GeForce RTX 2080 Ti попала в бенчмарк 3DMark Port Royal и получила там довольно низкие оценки и производительность тоже не очень порадовала — в 4К видеокарта выдала 35 кадров в секунду. Однако, давайте не будем сгоряча говорить, что это крайне плохо. Во-первых, бенчмарк создан для того, чтобы дать максимальную нагрузку на железо и тем самым выявить сильные и слабые стороны продукта. Во-вторых, разработчики видеокарт еще не выпустили нужные драйверы, чтобы видеокарта могла правильно работать с некоторыми инструментами, которые используются в бенчмарке. В-третьих, это же бенчмарк, а не реальное использование в играх. Вполне вероятно, что графики, как в 3DMark Port Royal, в играх мы не увидим еще очень и очень долго.