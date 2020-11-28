GeForce RTX 3060 Ti замечена в различных интернет-магазинах ЕС

GeForce RTX 3060 Ti снова была замечена, но на этот раз во множестве интернет-магазинов Европы. Неудивительно, учитывая что скоро 2 декабря, а это день старта продаж новой серии видеокарт.

Латвийский интернет-магазин Dateks предлагает семь различных моделей видеокарты от Gigabyte, Inno3D и Zotac по цене от 502 до 568 евро. В испанском интернет-магазине 101gigas RTX 3060 Ti от PNY продается примерно за 527 евро. В той же Испании XtremeMedia, предлагает Gigabyte Geforce RTX 3060 Ti примерно за 484 евро. Два других продавца в Великобритании также предлагают карты, Scan UK предлагает Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle, но без цены и без возможности предварительного заказа. PCDig установили цену в 526 евро и указывается, что карта будет доставлена вам уже 4 декабря.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
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