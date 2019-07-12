GeForce RTX Super будет в дефиците

Крупные ритейлеры сообщают, что в ближайшем будущем возможны проблемы с покупкой GeForce RTX Super, так как будет дефицит. Суть проблемы в том, что даже крупные продавцы не могут заполучить большие партии видеокарт, а значит, что их количество будет существенно ограничено и пользователи не могут купить столько карт, сколько им хотелось бы. Это, как показывает практика, вызывает массу проблем с ценой, так как магазины начинают завышать стоимость, продавать карты только определенным количеством и так далее. Вероятно, GeForce RTX Super будут стоит заметно дороже той цены, которую производитель поставил как рекомендованную, но это пока что только наши предположения. Будем ждать официального релиза в нашей стране, верно?