GeIL Super Luce RGB Sync Gaming Memory поддерживает ASUS AURA

Один из ведущих мировых производителей комплектующих для ПК и периферийных устройств GeIL объявил о том, что их популярная серия Super Luce RGB Sync Gaming Memory теперь отлично поддерживает приложение управления освещением ASUS AURA, позволяющее пользователям наслаждаться эффектами освещения RGB на материнской плате. Игровая память Super Luce RGB Sync также поддерживает GIGABYTE Fusion и MSI Mystic Light на соответствующих материнских платах.

«GeIL является одной из старейших фирм в компьютерном сегменте и периферийной промышленности, и команда компании с гордостью объявляет об упрощенной функциональности своей системы Super Luce RGB Sync Gaming Memory. Эта платформа предлагает игрокам возможности освещения, которые они требуют », - сказала Дженнифер Хуан, вице-президент по глобальным продажам и маркетингу.GeIL Super Luce RGB Sync Gaming Memory проверена в работе с процессорами Intel Core i7, i5 и i3, а также с комбинациями материнских плат AM4 и процессоров AMD Ryzen. Она работает на частотах от 2133 МГц до 3200 МГц, GeIL Super Luce RGB Sync Gaming Memory Series имеет элегантный дизайн с эффектами освещения, которые предпочитают геймеры. Подсветка на памяти не требует подключения дополнительного кабеля.

GeIL Super Luce RGB Sync Gaming Memory Series может быть синхронизирована с ASUS AURA и имеет 12 эффектов освещения, включая статический, дышащий, цветовой цикл, радуга и многие другие эффекты. Геймеры также могут настраивать каждый эффект освещения, чтобы лучше соответствовать их игровой сборке.

GeIL Super Luce RGB Sync Gaming Memory Series также поддерживает GIGABYTE Fusion и MSI Mystic Light, которые позволяют пользователям выбирать те же световые эффекты для материнской платы, памяти, полос освещения RGB и других компонентов, когда установлены последние приложения для управления BIOS и освещением материнской платы, GeIL Super Luce RGB Sync Gaming Memory Series может поддерживать GIGABYTE Fusion на GIGABYTE X299, X399, Z370 и новейших материнских платах, а также MSI Mystic Light на MSI Z370 и новейших материнских платах