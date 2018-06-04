GeIL анонсировала память Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance

GeIL - Golden Emperor International Ltd. - один из ведущих мировых производителей комплектующих для ПК ,объявляет о выпуске игровой памяти Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance в агрессивном дизайне с RGB LED подсветкой. В сотрудничестве с материнскими платами ASUS TUF Gaming игровая память Geil Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance является разумным выбором для большинства игроков. Набор памяти не только имеет эстетичный RGB радиатор и дизайн, но и обладает широкой совместимостью, непревзойденной надежностью и экономичностью.

Такие особенности, как «потрясающие визуальные эффекты, широкая совместимость и большая надежность», являются лучшим способом описания игровую память Geil TUF Gaming Alliance и являются разумным выбором для большинства геймеров, моддеров и разработчиков. Полное RGB освещение является обязательным условием для современных игровых систем и систем с боковыми панелями из закаленного стекла.

Память GeIL Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance поставляется в исполнении с черным радиатором и военным камуфляжем ASUS, который идеально соответствует эстетическому дизайну материнских плат ASUS TUF Gaming. RGB освещение памяти и материнских плат ASUS TUF Gaming могут быть синхронизированы с ASUS AURA Sync. Геймеры также могут настраивать каждый эффект освещения, чтобы лучше соответствовать их игровой сборки.

Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance работает на тактовой частоте 2400 МГц с возможностью увеличения до 3200 МГц. Эта серия предлагает непревзойденную игровую память с RGB подсветкой для геймеров с максимальной совместимостью 13 будущих материнских плат Asus, включая новейшие платформы Intel, такие как Z370 / X470 / H370 / B360 / H310.Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance Gaming Memory будет демонстрироваться на стендах GeIL и Asus во время Computex Taipei.