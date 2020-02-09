GeIL и ASRock выпустили серию памяти Phantom Gaming

Объединившись, две компании GeIL и ASRock выпустили оперативную память серии EVO SPEAR Phantom Gaming. Память представлена в от 4 Гб до 64 Гб, а диапазон частот от 2400 МГц до 3200 МГц.

EVO SPEAR Phantom Gaming построен на 10 слойной печатной плате, низкопрофильный дизайн модулей идеально подходит для компактных систем. Черный радиатор обеспечивает стабильно-низкую температуру чипов.

Оперативная память серии EVO SPEAR Phantom Gaming полностью совместима с материнскими платами Intel Z390 и AMD X570 / X399. Geil дает пожизненную гарантию на новые модули.