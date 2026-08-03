Геймеры не покупают DDR4, хотя она дешевле DDR5

Хотя оперативная память DDR4 и DDR5 сейчас продаётся по очень высоким ценам, платформы с DDR5 обычно обходятся дороже из-за повышенного спроса. Однако последние данные о продажах показывают интересную тенденцию. Несмотря на попытки производителей увеличить выпуск платформ DDR4, похоже, что пользователи не готовы возвращаться к этому стандарту памяти. С октября прошлого года цены на комплекты DDR5 начали стремительно расти, и в ответ многие производители решили снова сделать платформу DDR4 более массовой. Сейчас комплекты DDR5 продаются примерно в пять раз дороже, чем обычно стоили год назад. Комплекты DDR4 также значительно подорожали, но их стоимость остаётся заметно ниже по сравнению с DDR5.

Благодаря этому сборка ПК на базе DDR4 позволяет не только снизить общие расходы, но и сэкономить пользователям с ограниченным бюджетом, поскольку материнские платы с поддержкой DDR4 стоят дешевле. Несмотря на это, статистика продаж показывает интересное поведение покупателей. По информации ритейлеров, большая часть пользователей по-прежнему выбирает современные платформы с DDR5, оставляя DDR4 менее 10% рынка. Продажи материнских плат в июле 2026 года показывают, что более 90% покупателей выбрали модели с поддержкой DDR5, тогда как платы под DDR4 заняли лишь 9,5%. Самой популярной платформой AMD AM4 остаётся материнская плата с процессором B550, однако по популярности она значительно уступает моделям B650 и B850 из линейки AMD AM5.
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