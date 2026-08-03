Геймеры не покупают DDR4, хотя она дешевле DDR5

Благодаря этому сборка ПК на базе DDR4 позволяет не только снизить общие расходы, но и сэкономить пользователям с ограниченным бюджетом, поскольку материнские платы с поддержкой DDR4 стоят дешевле. Несмотря на это, статистика продаж показывает интересное поведение покупателей. По информации ритейлеров, большая часть пользователей по-прежнему выбирает современные платформы с DDR5, оставляя DDR4 менее 10% рынка. Продажи материнских плат в июле 2026 года показывают, что более 90% покупателей выбрали модели с поддержкой DDR5, тогда как платы под DDR4 заняли лишь 9,5%. Самой популярной платформой AMD AM4 остаётся материнская плата с процессором B550, однако по популярности она значительно уступает моделям B650 и B850 из линейки AMD AM5.