Геймеры тратят на новейшие видеокарты на 300 долларов больше

NVIDIA на своем ежегодном дне инвестора объявила, что казна компании находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. И хотя у компании много источников, из которых можно извлечь пресловутую прибыль, игровое подразделение компании остается ее крупнейшим источником дохода. В своей презентации NVIDIA пояснила, что геймеры тратят в среднем на 300 долларов больше на видеокарты семейства Ampere для настольных ПК по сравнению с предыдущими поколениями графических продуктов. Этот факт, по словам компании, привел к среднему увеличению ASP продукта (средней продажной цены) на 13% в год за последние пять лет.

В сочетании с увеличением ASP увеличивается количество графических карт, отгружаемых клиентам — ежегодно продается на 11% больше графических карт. Так что NVIDIA не только продает более дорогие видеокарты, они также продают их продают в огромном количестве. Компания ожидает, что ее финансовые результаты будут неуклонно улучшаться, если к ней присоединится все больше геймеров. По данным компании, за последние пять лет на рынок вышли в среднем 50 миллионов новых игроков в год.
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