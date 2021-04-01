Геймерский Lenovo Legion 2 Pro слили в сеть

Lenovo вышла на рынок игровых смартфонов в прошлом году, анонсировав телефон Lenovo Legion Pro. В Китае телефон был назван Legion Duel. 8 апреля компания заменит его новой версией, получившей название Legion 2 Pro, а вчера новый игровой телефон от Lenovo появился на тестах Master Lu с достаточно полными характеристиками. Lenovo Legion 2 Pro появился в бенчмарках Geekbench и 3C и показал достаточно неплохие оценки. Конечно, стоит понимать, что инсайдеры говорят об использовании чипсета Snapdragon 888 и 16 ГБ оперативной памяти, но никто точно не знает, какие именно характеристики в итоге получит устройство. Более того, нужно понимать, что смартфон еще должен получить качественный дисплей, что тоже немаловажно. Ждем официального анонса новинки.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion 2 Pro
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