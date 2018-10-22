Геймерский смартфон Vivo Z3

Компания Vivo выпустила модный и прочный смартфон. Экран Vivo Z3 имеет формат 19:9 и солидный размер диагонали 6,3 дюйма. Дисплей обеспечивает разрешение стандарта Full HD+. Производитель утверждает, что экран занимает 90,3% лицевой поверхности гаджета. В каплевидный вырез дисплея встроена камера для селфи-снимков, с помощью которой реализована функция распознавания владельца по лицу. Фронтальная камера имеет разрешение 12 МП и связана с модулем искусственного интеллекта. Главная камера телефона имеет на вооружении два оптических блока на 16 МП и 2 МП. В ней также задействованы ИИ-возможности.В одной версии будет установлено 4 ГБ «оперативки» и 8-ядерный мобильный чипсет Snapdragon 670. Вторая конфигурация базируется на более мощном процессоре Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ. Рабочей средой для программного обеспечения служит Android Oreo 8.1 с графической надстройкой FunTouch OS 4.5. Батарея телефона имеет емкость 3315 мАч.Стоимость смартфона составит 310 долларов.