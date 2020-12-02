Gelid Solutions представила ARGB-контроллер AMBER5 с дистанционным управлением

Gelid AMBER5 это новейший продукт игровой линейки GELID Solutions GAMER.

Новый контроллер AMBER5 может управлять пятью вентиляторами и другими устройствами с ARGB-подсветкой. Также устройство поддерживает сквозной режим ARGB Sync/Hub через кабель синхронизации ARGB, оснащенный стандартным 3-контактным разъемом ARGB (ASUS Aura) и разъемом VDG.

Контроллер AMBER5 поставляется с пультом дистанционного управления. Пульт предлагает до 366 настроек освещения без установки программного обеспечения. Контроллер использует подключение питания SATA.

Gelid AMBER5 доступен по рекомендованной цене 14,99 долларов.
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