Гендиректор Xiaomi рассказал о главных достижениях за 2019 год и планах на следующий

2020-01-14, Автор - Марсель Гарипов; [86]
Компания Xiaomi в своем блоге опубликовала открытое письмо от генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun), которое выходит ежегодно. Из него стало известно:

1. В 2019 году компания Xiaomi официально запустила стратегию двойного бренда. Отделение Redmi от Xiaomi и их независимая деятельность принесли большой успех. Компания продолжает занимать четвертое место в мире по поставкам смартфонов;

2. 2019 стал важным годом для глобальной экспансии компании: доходы Xiaomi за рубежом составили почти половину общего объема выручки;

3. В 2019 году Xiaomi впервые вошла в Fortune 500, став самой молодой компанией в списке;

4. Интернет-бизнес Xiaomi стал еще более диверсифицированным, а направление, связанное с искусственным интеллектом и Интернетом вещей, сохранило свое глобальное лидерство;

5. Xiaomi продолжает совершенствовать свою политику управления кадровыми ресурсами, запас которых будет в значительной степени способствовать развитию компании;

6. Xiaomi осознает стратегическую важность совокупности 5G, искусственного интеллекта, Интернета вещей и Интернета следующего поколения. Это сочетание идеально вписывается в концепцию компании, позволяя предлагать еще больше инновационных технологий, которые помогут улучшить жизнь каждого;

7. Компания планирует увеличить объем инвестиций в «‎5G, искусственный интеллект и Интернет вещей» в следующие пять лет и вложить в это направление не менее 50 млрд юаней (около $7,18 млрд);

8. Чанг Чэнг (Chang Cheng) стал вице-президентом Xiaomi Group. Мистер Чэнг имеет большой опыт работы в области бытовой электроники и будет отвечать за смартфоны Xiaomi.


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