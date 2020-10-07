Генеральный директор Nvidia ожидает дефицит карт RTX 3080 и 3090 до 2021 года

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia , только что сообщил очень плохие новости.

Кто с нетерпением ждал обновления видеокарт компании до серии RTX 3000, возможно, всем придется подождать до 2021 года. Недавно выпущенные компанией RTX 3080 и 3090 были распроданы почти сразу после запуска. Хуанг считает, что проблема не в предложении, а в спросе на сам GPU.

Компания уже принесла извинения за первый запуск RTX 3080, который был одним из самых хаотичных выпусков в истории Nvidia. Кроме того, в серию также запускается еще одна более доступная карта, RX 3070, которая является более доступной и, вероятно, также будет иметь самый высокий спрос.