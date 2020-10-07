Генеральный директор Nvidia ожидает дефицит карт RTX 3080 и 3090 до 2021 года

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia , только что сообщил очень плохие новости.

Кто с нетерпением ждал обновления видеокарт компании до серии RTX 3000, возможно, всем придется подождать до 2021 года. Недавно выпущенные компанией RTX 3080 и 3090 были распроданы почти сразу после запуска. Хуанг считает, что проблема не в предложении, а в спросе на сам GPU.

Компания уже принесла извинения за первый запуск RTX 3080, который был одним из самых хаотичных выпусков в истории Nvidia. Кроме того, в серию также запускается еще одна более доступная карта, RX 3070, которая является более доступной и, вероятно, также будет иметь самый высокий спрос.
Комментарии и отзывы RTX 3080
Обзоры:
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Новости:
NVIDIA называла RTX 3090 - Big Ferocious GPU

RTX 3090 - это монстр, и компания NVIDIA называет его Big Ferocious GPU (BFGPU). ...
NVIDIA GeForce RTX 3080 разочаровала фанатов температурами

Некоторое время назад на просторах сети появилась информация о том, что чипы памяти в видеокарте NVIDIA G...
NVIDIA DLSS 2.1 обеспечит совместимость с VR вместе с 8К

NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) - это метод глубокого обучения, разработанный компанией NVIDIA...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Вышло новое обновление для PlanetSide 2 ...
Вышло новое обновление для PlanetSide 2 Компания Rogue Planet Games объявила о выпуске обновления The Shattered Warpgate для PlanetSide 2. Обновл...
Предзаказы на Xbox Series стартуют совсе...
Предзаказы на Xbox Series стартуют совсеНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft совсем ск...
Как выбрать чехол для Samsung Galaxy M30...
Как выбрать чехол для Samsung Galaxy M30Довольно часто пользователи спрашивают, как выбрать ...
Xbox версия игры Football Manager 2021 п...
Xbox версия игры Football Manager 2021 пFootball Manager 2021 вернется на Xbox впервые за тринадцать лет и предложит оригинальную версию на основ...
Spider-Man: Miles Morales демонстрирует ...
Spider-Man: Miles Morales демонстрирует YouTuber SnazzyAI использовал интерполяцию AI и масштабирование, чтобы увеличить частоту кадров видео. Ка...
ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC показ...
ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC показПосле анонса новых видеокарт компании NVIDIA многие пользователи задумались о приобретении новинок. Тепер...
Лучший чехол для PocketBook 640...
Лучший чехол для PocketBook 640В последнее время электронные книги стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей, которые лю...
Xbox Series X изменит сервис подписки...
Xbox Series X изменит сервис подпискиНекоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что разработчики консоли Xbox Series X ...
Redmi Note 8 упал с 8 этажа и выжил...
Redmi Note 8 упал с 8 этажа и выжилВ сети появились фотографии смартфона Redmi Note 8, упавшего с восьмого этажа. Аппарат довольно сильно по...
ASUS VivoBook S14 M433 оценен в 50 тысяч...
ASUS VivoBook S14 M433 оценен в 50 тысячВ ASUS Shop начали принимать предварительные заказы на ноутбук VivoBook S14 M433IA, который оценен в 50 т...
ASUS представила 4K-монитор с кадровой ч...
ASUS представила 4K-монитор с кадровой чКомпания ASUS официально анонсировала первый игровой монитор с разрешением 4K, поддержкой кадровой частот...
Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорег...
Обзор Prestigio RoadRunner 425. ВидеорегТестируемый сегодня видеорегистратор Prestigio RoadRunner 425 поддерживает съемку в Full HD разрешении со...
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor