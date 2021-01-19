Генеральный директор Realme рассказал о планах компании по развитию бизнеса в этом году

Сегодня основатель и генеральный директор Realme Ли Бинчжун поделился открытым письмом в социальной сети Weibo, которое проливает свет на развитие компании, а также раскрывает некоторые стратегические планы группы по дальнейшему развитию в этом году. CEO компании Realme заявил, что компания стала самым быстрорастущим брендом мобильных телефонов в мире с более чем 50 миллионами продаж. Он также говорит, что отчеты ставят компанию на седьмое место по объему поставок в 2020 году. Компания, которая начала свою деятельность несколько лет назад в Индии, теперь вышла на 61 рынок по всему миру. Если верить отчету Counterpoint, то Realme входит в пятерку лучших брендов на 12 рынках мира. Он занимает первое место на Филиппинах и четвертое на таких крупных рынках, как Индия и Китай.