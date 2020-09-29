Genesis Krypton 510 эргономичная мышь за 23 евро

Компания Genesis выпустила игровую мышь с подсветкой. Модель Krypton 510 предлагает комфорт, эффективность и долговечность. Мышь имеет матовую поверхность и RGB-подсветку.

Чувствительность мыши варьируется в диапазоне от 400 до 7200 точек на дюйм. Кнопки мыши полностью программируемыми. Genesis Krypton 510 оснащена оптическим датчиком PixArt PMW 3325. С помощью программного обеспечения можно настроить подсветку и макросы.

Производитель использовал переключатели Omron, срок службы которых составляет 10 миллионов нажатий. Частота опроса 1000 Гц. Подключение мыши осуществляется через USB-кабель длиной 2 м.

Рекомендованная стоимость мыши Genesis Krypton 510 составляет 23 евро.