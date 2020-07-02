Genesis анонсировала игровую мышь Xenon 800

Xenon 800 - это новая флагманская игровая мышь от Genesis, которая имеет перфорированный матовый корпус и весит всего 58 г. Также является одна из самых легких мышей на рынке, обеспечивающая максимальный контроль и невероятную возможность быстрых движений.

В комплект входит система из 12 гирь, которая позволяет пользователям прибавлять около 20 г к весу, а также правильно распределять массу. Устройство отслеживает движение игрока с помощью PixArt PMW3389 с точностью до 16000 DPI , имеет ускорением 50G и скоростью отслеживания до 400 IPS. Также мышь имеет японские переключатели Omron с долговечностью 20 миллионов нажатий.

Мышь оснащена восемью программируемыми кнопками, которые можно настроить с помощью нестандартных функций или макросов с использованием прилагаемого программного обеспечения.

Характеристики:

Размер: 120 х 66 х 43 мм

Вес: 58 - 78 г (настраивается с системой весов)

Датчик: PixArt PMW3389

Чувствительность: 200 - 16000 DPI

Количество кнопок: 8

Шнур: 1,8 м USB с текстильной оплеткой

Совместимость: Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux, Android

Устройство Genesis Xenon 800 включает настраиваемую подсветку RGB с эффектом PRISMO. Купить геймерскую мышь можно будет по цене около € 50.