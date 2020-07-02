Genesis анонсировала игровую мышь Xenon 800

В комплект входит система из 12 гирь, которая позволяет пользователям прибавлять около 20 г к весу, а также правильно распределять массу. Устройство отслеживает движение игрока с помощью PixArt PMW3389 с точностью до 16000 DPI , имеет ускорением 50G и скоростью отслеживания до 400 IPS. Также мышь имеет японские переключатели Omron с долговечностью 20 миллионов нажатий.
Мышь оснащена восемью программируемыми кнопками, которые можно настроить с помощью нестандартных функций или макросов с использованием прилагаемого программного обеспечения.
Устройство Genesis Xenon 800 включает настраиваемую подсветку RGB с эффектом PRISMO. Купить геймерскую мышь можно будет по цене около € 50.
Характеристики:
- Размер: 120 х 66 х 43 мм
- Вес: 58 - 78 г (настраивается с системой весов)
- Датчик: PixArt PMW3389
- Чувствительность: 200 - 16000 DPI
- Количество кнопок: 8
- Шнур: 1,8 м USB с текстильной оплеткой
- Совместимость: Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux, Android