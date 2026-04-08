Обзор Acer Nitro OMR505. Доступная игровая мышка с беспроводным подключением

Изучаемая сегодня игровая мышка Acer Nitro OMR505 поддерживает два варианта беспроводного соединения, а также проводное подключение с низкими задержками. Новинка оснащена сенсором с регулируемой чувствительностью до 12 800 DPI и ускорением 2.4G. Относится она к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

Поставляется в упаковке с изображением манипулятора и данными по характеристикам на обратной стороне.

Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлена в двух вариантах цветового исполнения: черная и голубая. Выполнена в корпусе из пластика с матовым покрытием, приятным тактильно и не подверженным загрязнению следами пальцев.

Форма ассиметрична и рассчитана под правую руку. Выпуклая спинка и зауженная боковина. Полностью повторяет форму ладони.

Основные клавиши отделены от основной части корпуса. установлены переключатели, рассчитанные на 20 миллионов кликов. Нажимаются со слышимым щелчком.

Между ними энкодер. Прорезиненная центральная часть с насечками. Вращается колесико прокрутки с тактильными отсечками и небольшим сопротивлением.

Дополнительная пара кнопок у Acer Nitro OMR505 на правой грани. Расположение с расчетом на удобный доступ большим пальцем, без ослабевания хвата. По умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД.

На основании отсек в котором можно хранить адаптер подключения и он не потеряется при перевозке мышке вместе с ноутбуком. Кнопки питания, переключения режимов подключения, чувствительности. С двух сторон основания ножки скольжения.

Установлен сенсор INSTANT S203 с разрешением 12 800 DPI. Нажатием на кнопку можно переключаться между предустановленными уровнями: 800, 1200, 1600, 3200, 6400 и 12 800 DPI.

Тесты

По центру лицевой стороны притоплен разъем USB-C, который здесь может использоваться для зарядки встроенного аккумулятора или проводного подключения к системе.Мышка поддерживает два варианта беспроводного соединения. Это радиочастота 2.4 ГГц с подключением комплектного USB-адаптера к системе и Bluetooth. Помимо этого проводное соединение и поддержка разных операционных систем, типов устройств. Дополнительная настройка и установка приложения не требуется. Определялась автоматически. Мы проверяли работу со стационарным ПК на Windows, ноутбуком Macbook, планшетом Android и телевизором.

Мышка отлично себя показала в играх. Доступный диапазон регулировки чувствительности давал возможность подбирать оптимальную чувствительность для эффективной стрельбы снайперскими винтовками, автоматическим оружием. Играли с ней в Escape from Tarkov, Battlefield 6 и Arc Raiders. Контролируемое поведение прицела и курсора. Этот манипулятор подойдет под мониторы и телевизоры с разным разрешением.

Итоги

Форма эргономичная, длительная эксплуатация не создавала чувства дискомфорта и усталости. Кнопки расположены удобно. Встроенный аккумулятор давал неделю активной эксплуатации с активным использованием в течение дня. Зарядка занимает около 3 часов и ее можно не прерывать продолжая использовать в беспроводном соединении.Acer Nitro OMR505 – доступная игровая мышка с беспроводным подключением и высоким разрешением сенсора. Эргономичный корпус, высокий ресурс для используемых в ней переключателей, легкий вес (63 гр), хорошие показатели времени автономной работы, универсальность доступных интерфейсов соединения.