Вышла обновленная версия игровой мышки Corsair Sabre V3 Pro

Компания Corsair представила обновлённую серию игровых мышей Sabre V3 Pro, в рамках которой дебютировала линейка PureVector. Она стала плодом совместной работы производителя с Aimlabs, и, как уверяет бренд, применение новинки позволяет уменьшить время, необходимое для прицеливания и корректировки, на треть. Само название PureVector отсылает к технологии, созданной Corsair вместе с Aimlabs: она даёт геймерам возможность тонко настроить DPI, чтобы сенсор мыши соответствовал индивидуальной манере прицеливания. Смысл в том, что пользователь проходит калибровку в Aimlabs, после чего PureVector фиксирует сведения о его слабых сторонах и характере движений. На их основе формируется персональная таблица DPI с привязкой к направлению перемещения, и эта карта DPI затем прошивается в память устройства.

Новая технология уже установлена на шести моделях Sabre v3 Pro PureVector, которые выпускаются из трёх материалов и предлагаются в двух вариантах формы. В серии есть симметричный корпус размером 122,9 (длина) × 64,1 (ширина) × 38,8 мм (высота), повторяющий очертания Sabre v2, вышедшей в конце 2025 года, а также новая эргономичная форма для правой руки габаритами 125 (Д) × 67,5 (Ш) × 44 (В) мм. Обе версии доступны в исполнении из обычного ABS-пластика (модель Ultralight за 179,99 доллара), из углеродного волокна (CF за 229,99 доллара) и из магния (MG за 199,99 доллара), причём у последней в верхней части корпуса сделаны вырезы для облегчения веса.

По внутреннему оснащению все мыши Corsair Sabre v3 Pro PureVector одинаковы: в них установлен сенсор Corsair Marksman X с максимальной чувствительностью 42 000 DPI, скоростью отслеживания 800 IPS и ускорением 70 G. Любая из моделей способна работать с частотой опроса 8 кГц как по проводу, так и по беспроводному каналу 2,4 ГГц, а встроенная перезаряжаемая батарея, согласно заявленным характеристикам, обеспечивает до 200 часов автономности при опросе 1 кГц и 31 час при 8 кГц. Во всех устройствах для левой и правой кнопок применяются оптические переключатели Corsair. Помимо этого, настройка любой из мышей доступна через браузерную утилиту Corsair Web Hub.
SteelSeries представила мышки Rival Pro и Sensei Pro…
Новые Rival Pro и Sensei Pro стали одними из самых интересных игровых мышей SteelSeries за последние годы…
Обзор Acer Nitro OMR506. Беспроводная игровая мышка с легким…
Тестируемая игровая мышка Acer Nitro OMR506 выполнена в корпусе с легким весом (66 граммов), предлагая не…
Microsoft планирует существенно обновить Surface Mouse…
Компания Microsoft в следующем месяце представит второе поколение Surface Mouse, которое получит поддержк…
Игровую мышь Lenovo Legion Y7MG оценили в 75 долларов …
Компания Lenovo объявила о выходе новой игровой мыши Legion Y7MG, которая получила корпус с габаритами 11…
Какую вертикальную мышку выбрать? Профилактика туннельного с…
Те, кто рабочее или свободное время проводит за компьютером или ноутбуком, могут со временем столкнуться …
Logitech представила мышку G Pro X2 Superstrike…
Мышь G Pro Superstrike — один из самых интересных продуктов Logitech. В отличие от других игровых мышей, …
Обзор Bloody SG5 SE. Мощная и легкая беспроводная игровая мышка с 8000 ГцОбзор Bloody SG5 SE. Мощная и легкая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц
Обзор Acer Nitro OMR505. Доступная игровая мышка с беспроводным подключениемОбзор Acer Nitro OMR505. Доступная игровая мышка с беспроводным подключением
Обзор Acer Nitro OMR506. Беспроводная игровая мышка с легким весомОбзор Acer Nitro OMR506. Беспроводная игровая мышка с легким весом
Обзор SVEN RX-G970W. Сверхлегкая беспроводная игровая мышкаОбзор SVEN RX-G970W. Сверхлегкая беспроводная игровая мышка
Какую вертикальную мышку выбрать? Профилактика туннельного синдромаКакую вертикальную мышку выбрать? Профилактика туннельного синдрома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor