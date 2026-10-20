Вышла обновленная версия игровой мышки Corsair Sabre V3 Pro

Компания Corsair представила обновлённую серию игровых мышей Sabre V3 Pro, в рамках которой дебютировала линейка PureVector. Она стала плодом совместной работы производителя с Aimlabs, и, как уверяет бренд, применение новинки позволяет уменьшить время, необходимое для прицеливания и корректировки, на треть. Само название PureVector отсылает к технологии, созданной Corsair вместе с Aimlabs: она даёт геймерам возможность тонко настроить DPI, чтобы сенсор мыши соответствовал индивидуальной манере прицеливания. Смысл в том, что пользователь проходит калибровку в Aimlabs, после чего PureVector фиксирует сведения о его слабых сторонах и характере движений. На их основе формируется персональная таблица DPI с привязкой к направлению перемещения, и эта карта DPI затем прошивается в память устройства.

Новая технология уже установлена на шести моделях Sabre v3 Pro PureVector, которые выпускаются из трёх материалов и предлагаются в двух вариантах формы. В серии есть симметричный корпус размером 122,9 (длина) × 64,1 (ширина) × 38,8 мм (высота), повторяющий очертания Sabre v2, вышедшей в конце 2025 года, а также новая эргономичная форма для правой руки габаритами 125 (Д) × 67,5 (Ш) × 44 (В) мм. Обе версии доступны в исполнении из обычного ABS-пластика (модель Ultralight за 179,99 доллара), из углеродного волокна (CF за 229,99 доллара) и из магния (MG за 199,99 доллара), причём у последней в верхней части корпуса сделаны вырезы для облегчения веса.

По внутреннему оснащению все мыши Corsair Sabre v3 Pro PureVector одинаковы: в них установлен сенсор Corsair Marksman X с максимальной чувствительностью 42 000 DPI, скоростью отслеживания 800 IPS и ускорением 70 G. Любая из моделей способна работать с частотой опроса 8 кГц как по проводу, так и по беспроводному каналу 2,4 ГГц, а встроенная перезаряжаемая батарея, согласно заявленным характеристикам, обеспечивает до 200 часов автономности при опросе 1 кГц и 31 час при 8 кГц. Во всех устройствах для левой и правой кнопок применяются оптические переключатели Corsair. Помимо этого, настройка любой из мышей доступна через браузерную утилиту Corsair Web Hub.