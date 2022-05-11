Genesis представил коврики для мыши Carbon 400M и 400XXL

Genesis представил два новых коврика для мыши из серии Carbon. Модели 400M и 400XXL предназначены для тех пользователей, которым наскучило темное рабочее пространство и они жаждут оригинальных продуктов.

Genesis Carbon 400M — это коврик для игровой мыши размером 350 x 250 мм и толщиной 3 мм. Водостойкий материал сочетает в себе характеристики скоростных и управляющих поверхностей. Он обеспечивает быструю реакцию для резких движений, а специальная комбинация волокон обеспечивает более быстрое реагирование мыши. Коврик совместим со всеми типами мышей, а его резиновый нижний противоскользящий слой повышает устойчивость на всех типах поверхностей. Подшитые края делают коврик очень устойчивым к повреждениям.

Carbon 400XXL — это игровой коврик для тех пользователей, которым нужно больше места. Его размер составляет 800 х 300 мм. Как и первая модель, Carbon XXL может похвастаться водостойкой поверхностью, совместимостью с оптическими и лазерными моделями, а также противоскользящим резиновым нижним слоем.

Представлен облачный модуль Blackmagic Cloud Pod…
Представлен облачный модуль Blackmagic Cloud PodBlackmagic Cloud Pod позволяет превратить любой диск USB-C в сетевое хранилище. Это идеально, если вы хот…
Scosche выпустил свой портативный очиститель воздуха HEPA…
Scosche выпустил свой портативный очиститель воздуха HEPAОчиститель воздуха Scosche AFP2-SP FrescheAir HEPA был представлен на индийском рынке. Портативный очисти…
Ботинки Wolverine x Halo: The Master Chief отлично подойдут …
Ботинки Wolverine x Halo: The Master Chief отлично подойдут Если вы поклонник игры Halo, то вам понравятся ботинки Wolverine x Halo: The Master Chief, которые будут …
Sabrent представил док-станцию ​​Thunderbolt 3 NVMe SSD…
Sabrent представил док-станцию ​​Thunderbolt 3 NVMe SSDSabrent выпустила новую док-станцию ​​DS-SKRT-D16TB Thunderbolt 3 NVMe SSD 16 ТБ, которая превращает ваш …
ASUS представила двойную док-станцию ​​4K USB-C…
ASUS представила двойную док-станцию ​​4K USB-CСегодня ASUS представила док-станцию ​​Dual 4K USB-C Dock, которая добавляет возможности подключения к ва…
Обзор Dunobil Fix Auto. Автомобильный держатель с беспроводн…
Обзор Dunobil Fix Auto. Автомобильный держатель с беспроводнСложно найти автолюбителя в современной реальности, не использующего смартфон. Но стоит не забывать, что …
Hohem iSteady V2 стабилизатор для смартфонов с функцией отсл…
Hohem iSteady V2 стабилизатор для смартфонов с функцией отслHohem iSteady V2 стабилизатор для смартфонов с функцией отслеживания лица, получил награду Red Dot Design…
Anker выпустила новую подставку для планшета с концентраторо…
Anker выпустила новую подставку для планшета с концентратороAnker выпустила новую подставку для планшета с концентратором USB-C 8-в-1. Гаджет совместим с iPad Pro 3-…
Обзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройствоОбзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройство
Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KeyОбзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-Key
Обзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабукаОбзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабука
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницыОбзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы
Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитораОбзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor