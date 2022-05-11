Genesis представил коврики для мыши Carbon 400M и 400XXL

Genesis представил два новых коврика для мыши из серии Carbon. Модели 400M и 400XXL предназначены для тех пользователей, которым наскучило темное рабочее пространство и они жаждут оригинальных продуктов.

Genesis Carbon 400M — это коврик для игровой мыши размером 350 x 250 мм и толщиной 3 мм. Водостойкий материал сочетает в себе характеристики скоростных и управляющих поверхностей. Он обеспечивает быструю реакцию для резких движений, а специальная комбинация волокон обеспечивает более быстрое реагирование мыши. Коврик совместим со всеми типами мышей, а его резиновый нижний противоскользящий слой повышает устойчивость на всех типах поверхностей. Подшитые края делают коврик очень устойчивым к повреждениям.

Carbon 400XXL — это игровой коврик для тех пользователей, которым нужно больше места. Его размер составляет 800 х 300 мм. Как и первая модель, Carbon XXL может похвастаться водостойкой поверхностью, совместимостью с оптическими и лазерными моделями, а также противоскользящим резиновым нижним слоем.