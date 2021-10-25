Genesis представила беспроводную игровую мышь Zircon 550

Высокоточное отслеживание движения обеспечивается датчиком PixArt PMW3325. Чувствительность датчика можно настроить от 200 до 8000 точек на дюйм. По заявлению производителя, он управляет ускорением до 20 G и отслеживает движения со скоростью до 100 дюймов в секунду. Отчетность настроена на частоту 1000 Гц. При покупке мыши пользователь также получает соответствующее программное обеспечение. Он позволяет пользователю изменять функции каждой из семи клавиш, создавать макросы, изменять настройки подсветки и сохранять наборы во встроенной памяти в виде профилей.
Мышь Genesis Zircon 550 имеет профилированный корпус с резиновыми вставками, что обеспечивает надлежащий захват и более длительное и удобное время работы. С другой стороны, переключатели с долговечностью в 20 миллионов нажатий означают быстрое время реакции и долгий срок службы. В комплекте также идет кабель USB-C, необходимый для работы в кабельном режиме и зарядки блока питания. Работа от аккумулятора позволяет работать до 80 часов. Это возможно благодаря автоматическому спящему режиму.