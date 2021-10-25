Genesis представила беспроводную игровую мышь Zircon 550

Genesis Zircon 550 - игровая мышь, которая может работать как по беспроводной сети, так и через кабель. Устройство оснащено переключателями с 20-миллионным сроком службы и высокоточным датчиком. Подсветка RGB завершает набор. Игровая мышь Genesis Zircon 550 имеет легкий вес 90 г. Сетчатый верх облегчает прохождение воздуха рукой. Ролик и полоса вокруг основания, может отображать все цвета радуги благодаря подсветке RGB. Модель может подключаться к ПК в двух режимах - по кабелю и по беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц с малой задержкой. Беспроводная связь осуществляется через наноприемник, который можно спрятать в устройстве.

Высокоточное отслеживание движения обеспечивается датчиком PixArt PMW3325. Чувствительность датчика можно настроить от 200 до 8000 точек на дюйм. По заявлению производителя, он управляет ускорением до 20 G и отслеживает движения со скоростью до 100 дюймов в секунду. Отчетность настроена на частоту 1000 Гц. При покупке мыши пользователь также получает соответствующее программное обеспечение. Он позволяет пользователю изменять функции каждой из семи клавиш, создавать макросы, изменять настройки подсветки и сохранять наборы во встроенной памяти в виде профилей.

Мышь Genesis Zircon 550 имеет профилированный корпус с резиновыми вставками, что обеспечивает надлежащий захват и более длительное и удобное время работы. С другой стороны, переключатели с долговечностью в 20 миллионов нажатий означают быстрое время реакции и долгий срок службы. В комплекте также идет кабель USB-C, необходимый для работы в кабельном режиме и зарядки блока питания. Работа от аккумулятора позволяет работать до 80 часов. Это возможно благодаря автоматическому спящему режиму.

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