Genesis представила легкую игровую мышь Krypton 550 с подсветкой Prismo

Мышь имеет перфорированный корпус, что позволило снизить вес до 70 граммов.
Genesis Krypton 550 использует датчик PixArt PMW 3325. Чувствительность датчика составляет 8000 точек на дюйм. Производитель использовал переключатели Huano с долговечностью до 20 миллионов нажатий. Частота опроса: 1000 Гц.
Оригинальное программное обеспечение позволяет настроить и сохранить программируемые клавиши. Подключение к ПК осуществляется через USB-кабель длиной 1,8 м.
Легкая мышь поступит в продажу в белом и черном исполнении по цене 36,99 долларов.