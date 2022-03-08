Genesis выпустил охлаждающую подставку для ноутбуков Oxid 850 RGB

Современным ноутбукам часто требуется помощь, когда дело доходит до перегрева. Чаще всего это происходит из-за не столь эффективных систем охлаждения. Вот тут-то и появляются охлаждающие подставки, например, недавно выпущенная модель Genesis Oxid 850 RGB.

Genesis Oxid 850 RGB — это охлаждающая подставка для ноутбуков с экранами максимальным диаметром 17,3". Эффективное охлаждение отводимого от ноутбука тепла обеспечивается благодаря пяти вентиляторам. Основной, 140 мм, работает со скоростью до до 2500 об/мин. Остальные четыре 60-мм вентилятора вращаются со скоростью 1100 об/мин. Такая конфигурация позволяет обеспечить поток воздуха объемом примерно 120 кубометров в час.

Вентиляторы Genesis Oxid 850 RGB покрыты листом перфорированного алюминия, а остальная часть корпуса изготовлена ​​из прочного материала ABS. Цель конструкции — поддерживать ноутбук и эффективно распределять тепло. Кроме того, пользователь может настроить панель с шестью настройками наклона, чтобы адаптировать экран и рабочее пространство к своим потребностям.

Геймеры оценят систему RGB-подсветки основного вентилятора. Это позволяет дополнить подставку игровой станцией и другими аксессуарами с подсветкой, такими как мышь и наушники. При желании освещение можно отключить. Производитель также предусмотрел возможность переключения между тремя скоростями вентилятора, чтобы обеспечить полный контроль над звуком, издаваемым подставкой, с максимальным уровнем 56 дБ.

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