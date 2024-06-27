Getac представила защищённый планшет F110

Примечательно, что лет пять назад новостей про прочные планшеты, которые способны выдержать падения с большой высоты или работу в экстремальных условиях, было очень и очень много — тогда наблюдался некий бум, когда каждый крупный производитель выпускал свою защищённую модель. Теперь такого рода устройства являются скорее исключением из правил — именно по этой причине планшет Getac F110 так заинтересовал общественность. Дело в том, что это крайне защищённый планшет, который не боится падений, влаги и пыли, повышенных или пониженных температур, способен работать на производстве, в экстремальных погодных условиях и не только. Устройство создавали не для обычного пользователя, которому важна лишь производительность процессора, что делает новинку ещё более привлекательной.

За основу производительности данного планшета взят процессор Intel Core от i5 до i7 включительно — это чипы тринадцатого поколения, то есть это не самые свежие модели процессоров от компании Intel, но производительности им хватает. Конечно, корпус выполнен из прочных материалов с множеством элементов из металла и резины, чтобы принимать на себя основной удар в процессе работы. Ещё стоит сказать, что у этого планшета есть возможность быстрой замены различных аксессуаров — при желании можно подключить внешнюю клавиатуру, какие-то датчики, дополнительные накопители и многое другое. Крайне интересное устройство для тех, кто работает на планшете не только дома на диване.
Getac представила защищённый планшет F110…
Примечательно, что лет пять назад новостей про прочные планшеты, которые способны выдержать падения с бол…
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