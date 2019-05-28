Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold снова задерживается

В прошлом месяце компания Samsung отложила начало продаж складного смартфона Galaxy Fold из-за неожиданных проблем с дисплеем. Позже появилась информация, что перезапуск устройства состоится в июне. Однако сегодня в сети обнаружились новые сведения от корейских источников, которые настроены пессимистично. Утверждается, что на решение проблем с конструкцией специалистам Samsung понадобится больше времени, чем предполагалось ранее, и в июне его выхода ждать точно не стоит.

Напомним, что смартфон оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.