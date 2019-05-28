Гибридный планшет HP Elite x2 G4 получил процессоры Intel Whiskey Lake

Компания HP показала на выставке Computex 2019 гибридный планшет Elite x2 G4, который получил как минимум две версии. Первая оснащается 12,3 дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1280 пикселей, а вторая – 13-дюймовым экраном с разрешением 1920:1280 или 3000:2000 пикселей. Новинки также характеризуются откидной подставкой, вспомогательной подсоединяемой клавиатурой, процессорами Intel Whiskey Lake вплоть до 4-ядерного Core i7-8665U vPro с одновременной обработкой до восьми потоков инструкций и частотой от 1,9 ГГц до 4,8 ГГц,до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR-2133, твердотельным накопителем PCIe NVMe SSD до 2 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, 8-Мп камерой, модулем 4G в качестве опции, па также интерфейсом Thunderbolt 3. Планшеты появятся в продаже в августе по цене от 1500 долларов.