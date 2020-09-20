Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC показали на рендерах

В сети появились изображения графического адаптера Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC, который будет ориентирован на авторов контента. Новинка характеризуется черной печатной платой и светлой системой охлаждения из белого пластика и матового алюминия. Сама система охлаждения состоит из трех вентиляторов, блоков алюминиевых пластин на шести 6-мм медных тепловых трубках и медной пластины, которая контактирует с GPU. В корпусе карта займет три слота – ее длина составляет 32 см, а высота – 12,6 см. Также отметим упоминание заводского разгона, два 8-контактных разъема дополнительного питания PCIe, два интерфейса HDMI 2.1 и три выхода DisplayPort 1.4a. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC
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