Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC оснащена фирменным охлаждением WindForce 3X

Компания Gigabyte представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Gaming OC.

Видеокарта получила фирменную систему охлаждения WindForce 3X с тремя 80 мм вентиляторами. Дизайн карты простой, кожух окрашен в черный матовый цвет с элементами серебристого. Массивный радиатор и тепловые трубки обеспечивают низкие температуры в играх. Карта имеет металлический бэкплейт серебристого цвета с логотипом Gigabyte.

Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC использует три 8-контактных разъема питания GPU. На задней панели есть два порта HDMI и два разъема DIsplayPort. Новинка предлагает 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной. Также модель оснащена RGB-подсветкой и двойным BIOS.

Компания не раскрывает стоимость видеокарты.
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