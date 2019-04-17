Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi-50 для фанатов AMD

На рынок вышла новая материнская плата Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi-50, которая интересна тем, что приурочена к 50-летию компании AMD. Да, сложно даже представить себе, что компания, которая производит процессоры и видеокарты для самых разных систем, существует уже 50 лет. Сама же материнская плата выглядит достаточно красиво и стильно, есть яркая подсветка на слотах для оперативной памяти и на разъемах для видеокарт, есть классная подсветка на декоративном кожухе. Смотрится крайне стильно, но нужно понимать, что это решение на типовом чипсете и стоит такой продукт довольно больших денег. Зато вы получаете материнскую плату, которая точно привлечет внимание окружающих вас людей. Не каждый день AMD исполняется 50 лет, правда же?