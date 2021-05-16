Gigabyte анонсировала игровые ноутбуки G5 и G7

Компания Gigabyte анонсировала игровые ноутбуки G5 и G7.

Gigabyte G5 предлагает 15-дюймовые ноутбуки, а версия G7 17-дюймовые с экраном 144 Гц. Обе серии оснащены графическим процессором от NVIDIA, GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050. Конфигурации включают процессоры Intel Core 11-поколения, максимальную поддержку памяти до 64 ГБ DDR4, два слота для M.2 накопителя и один для HHD/SSD накопителя. Из особенностей стоит отметить наличие подсветки на клавиатуре, HD камеру, аккумулятор Li-ion, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, кардридер SD, HDMI 2.0, mini DP 1.4, USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C.

Доступность и стоимость ноутбуков серии G5 и G7 компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы Gigabyte G5 и G7
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