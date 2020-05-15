Gigabyte анонсировала материнскую плату Aorus Elite AC Z490

Рассмотрим начальный уровень материнских плат линейки Aorus. Gigabyte Aorus Elite AC Z490 имеет классический вид компании, есть два радиатора зоны VRM, два радиатора для M.2 накопителей, компания сообщает о 12 фазной системе питания. Плата оборудована четырьмя слотами оперативной памяти и поддерживает 128 Гб.

Gigabyte Aorus Elite AC Z490 оснащена двумя полноразмерными разъемами PCIe 3.0 x16 разъемами, а также PCIe 3.0 x4 для M.2 накопителей и три PCIe 3.0 x1. Есть шесть портов SATA с поддержкой RAID массивов.

На задней панели расположены разъемы: два USB 3.2 G2 с Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и четыре USB 2.0. Плата включает в себя Wi-Fi модуль Intel 802.11ac с поддержкой BT 5.0, сетевой контроллером Ethernet Realtek RTL8125BG 2.5 G. Пять 3,5-мм аудиоразъемов и оптический выход S/PDIF питаются от аудиокодека Realtek ALC1200 HD и разъем HDMI.
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