Gigabyte анонсировала материнскую плату Z490 Aorus Ultra

Gigabyte анонсировала материнскую плату для энтузиастов и геймеров. Плата Z490 Aorus Ultra предлагает 12 фаз питания и широкий набор функций для настройки разгона. Наноуглеродные радиаторы соединены тепловой трубкой и улучшают отвод тепла.

На плате расположены три слота PCIe 3.0 x16 с поддержкой NVIDIA SLI и AMD Crossfire. Три слота PCIe 3.0 x4 для M.2 накопителей. Четыре разъема оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб.

На задней панели расположены один USB 3.2 G2 Type-C, три USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и четыре порта USB 2.0. HDMI порт, три 3,5-мм аудиоразъема и оптический выход S/PDIF питаются от аудиокодека Realtek ALC1220-VB HD. Сетевой контроллер Intel I225 2.5 G Ethernet с беспроводным интерфейсом Intel AX201 Wi-Fi 6, с поддержкой BT 5.1.
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