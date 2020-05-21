Gigabyte анонсировала материнскую плату чипсета Z490 Aorus Master

Продолжаем знакомится с материнскими платами нового чипсета Z490 компании Gigabyte. Aorus Master Z490 имеет четкий дизайн линейки Aorus. Мощная система питания 14 фаз с тантал-полимерными конденсаторами обеспечивающие максимальный разгон. Четыре разъема памяти DDR4 с максимальным объемом 128 Гб.

На плате расположены три PCIe слота 3.0 x16, три PCIe 3.0 x4 с радиатором охлаждения. Для дисковой подсистемы есть шесть портов SATA.

Задняя панель предлагает: USB 3.2 G2 Type-C, три USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и четыре USB 2.0. Сетевой контроллер Intel i225 2.5 G и беспроводного интерфейса Intel AX201 Wi-Fi 6. Встроенная аудиосистема состоит из пяти 3,5-мм аудиоразъемов и оптического выхода S/PDIF и работает от аудиокодека Realtek ALC1220 HD и ЦАП ESS 9118. Кнопка CMOS, видеовыход HDMI и кнопка BIOS Flashback.