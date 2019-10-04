Gigabyte анонсирует новые материнские платы X299X

2019-10-04, Автор - Ramil; Продукт - Aorus; [22]
Gigabyte выпустила на рынок три материнские платы X299X для новых процессоров Intel Cascade Lake-X HEDT.

Designare 10G, Aorus Xtreme WaterForce и Aorus Master схожи по дизайну с предыдущим чипсетом X299, суффикс X в конце говорит о том что платы созданы специально для Cascade Lake-X.

Все три материнские платы имеют 16-фазную систему питания. Gigabyte предлагает обновленные тепловые решения для модулей регулятора напряжения

Платы имеют поддержку Thunderbolt 3, сетевую технологию Intel 80211AX Wi-Fi 6 и подключение Ethernet 10 Гбит / с. Производитель добавил высококачественный аудио-кодек, материнские платы используют ЦАП ALC 1220-VB и ESS Sabre, дополненные технологией Gigabyte AMP-UP Audio.

Трио новых материнских плат должны появиться в ближайшее время, так как Intel объявила о выпуске Caskade Lake-X в ноябре.

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