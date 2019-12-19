Gigabyte анонсирует серверные материнские платы

Gigabyte анонсировала две материнские платы для рабочий станций и серверных систем для процессоров Intel Xeon W-3200.

MU71-SU0 - ATX плата, поддерживающая процессор Intel Xeon W-3200. MU71-SU0 разработан и оптимизирован для быстрой виртуализации, моделирования и рендеринга с использованием до 28 ядер и 56 потоков с максимальной базовой частотой 3,7 ГГц и частотой Turbo 4,6 ГГц.

Gigabyte MD71-HB0 двух-процессорная материнская плата E-ATX форм-фактора. Сокращение слотов DIMM позволило расширить PCIe, так как MD-HB1 теперь включает в себя все слоты PCIe для обеспечения большей гибкости для дополнительных карт, таких как ускорители, устройства хранения или сетевые устройства.