Gigabyte анонсирует видеокарты Radeon RX 6400 Eagle и WindForce

Компания Gigabyte анонсирует свои видеокарты серии Radeon RX 6400 Eagle и WindForce. Обе модели построены на игровой архитектуре AMD RDNA, с передовыми технологиями памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой. Также реализована поддержка технологии Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и AMD Radeon Super Resolution (RSR), технологию памяти AMD Smart Access Memory, а также другие расширенные функции, которые обеспечивают игровой процесс с высокой частотой обновления и визуальными эффектами.

Radeon RX 6400 EAGLE 4G оснащена системой охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами, композитными медными тепловыми трубками, медной пластиной контактирующей с графическим процессором.

Видеокарта Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G представляет собой низкопрофильную видеокарту. Видеокарта оснащена передовой системой охлаждения компании. Благодаря компактным размерам, видеокарта идеально подходит для корпусов малого форм-фактора и SFX-систем.