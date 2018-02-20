Gigabyte демонстрирует сетевую карту LAN 10GbE SFP28 Quad

Gigabyte выпустила четырехпортовую 10-гигабитную сетевую карту CLN4M34 на базе чипа Mellanox ConnectX-4. На плате используется интерфейс шины x16 PCI Express.Сама сетевая карта активно охлаждается небольшим вентилятором, сетевой интерфейс оснащен SFP 28 x 4. Оптика, подобная SFP +, обычно используется для передачи 10G.Размер карты составляет 130 × 68,9 мм. В комплект поставки входят два типа кронштейнов, поэтому их можно использовать как на полной высоте, так и на низких уровнях внутри серверов 1U.