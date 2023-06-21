Gigabyte готовит к релизу доступную плату UD A620I-AX

После того, как AMD выпустила свою платформу A620 для недорогих ПК на процессорах Ryzen 7000-серии, множество производителей материнских плат представили свои продукты в форм-факторах MicroATX и ATX, но ни один из них не представил Mini-ITX-плату на базе A620. Но, похоже, вскоре ситуация изменится, так как Gigabyte готовит Mini-ITX-материнскую плату под названием UD A620I-AX для недорогих и компактных ПК. Стоит сразу уточнить, что материнская плата UD A620I-AX от Gigabyte не поддерживает процессоры AM5 на основе микроархитектуры Zen 4 с функцией разгона, также она не поддерживает PCIe Gen5 для графических карт и твердотельных накопителей. Зато материнская плата получила два слота для памяти DDR5, слот PCIe 4.0 x16 для графических карт и слот M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для SSD.

Кроме того, материнская плата оснащена адаптером Wi-Fi 6 и Bluetooth, Ethernet-портом, SATA-разъёмами, выходами для подключения дисплея (для будущих процессоров AM5 со встроенной графикой), аудио- и USB-разъёмами. Хотя UD A620I-AX от Gigabyte определённо не может похвастаться передовыми возможностями по сравнению с конкурентами, у этой материнской платы есть всё необходимое для создания бюджетного AM5-решения в компактном форм-факторе. Но, к сожалению, на данный момент невозможно сказать, сколько Gigabyte планирует запросить за UD A620I-AX — есть информация от инсайдеров о том, что эта плата будет продаваться от 100 долларов, что, конечно, немало.