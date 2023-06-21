Gigabyte готовит к релизу доступную плату UD A620I-AX

После того, как AMD выпустила свою платформу A620 для недорогих ПК на процессорах Ryzen 7000-серии, множество производителей материнских плат представили свои продукты в форм-факторах MicroATX и ATX, но ни один из них не представил Mini-ITX-плату на базе A620. Но, похоже, вскоре ситуация изменится, так как Gigabyte готовит Mini-ITX-материнскую плату под названием UD A620I-AX для недорогих и компактных ПК. Стоит сразу уточнить, что материнская плата UD A620I-AX от Gigabyte не поддерживает процессоры AM5 на основе микроархитектуры Zen 4 с функцией разгона, также она не поддерживает PCIe Gen5 для графических карт и твердотельных накопителей. Зато материнская плата получила два слота для памяти DDR5, слот PCIe 4.0 x16 для графических карт и слот M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для SSD.

Кроме того, материнская плата оснащена адаптером Wi-Fi 6 и Bluetooth, Ethernet-портом, SATA-разъёмами, выходами для подключения дисплея (для будущих процессоров AM5 со встроенной графикой), аудио- и USB-разъёмами. Хотя UD A620I-AX от Gigabyte определённо не может похвастаться передовыми возможностями по сравнению с конкурентами, у этой материнской платы есть всё необходимое для создания бюджетного AM5-решения в компактном форм-факторе. Но, к сожалению, на данный момент невозможно сказать, сколько Gigabyte планирует запросить за UD A620I-AX — есть информация от инсайдеров о том, что эта плата будет продаваться от 100 долларов, что, конечно, немало.
Плата Erying G660i Mini ITX получила CPU Core i9-12900HK…
Китайская компания Erying пополнила ассортимент материнских плат необычной моделью Erying G660i Mini ITX,…
ASUS и ASRock обновили BIOS для поддержки 14-го поколения чи…
Компании ASUS и ASRock начали выпускать свои первые патчи прошивки BIOS, которые обеспечивают поддержку п…
Представлена материнская плата MSI Pro A620M-E …
Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью Pro A620M-E на основе одноименного чипсета для …
Представлена плата ASUS TUF Gaming A620-PRO WiFi …
Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью TUF Gaming A620-PRO WiFi, которая предназначен…
Gigabyte готовит к релизу доступную плату UD A620I-AX…
После того, как AMD выпустила свою платформу A620 для недорогих ПК на процессорах Ryzen 7000-серии, множе…
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы…
Материнские платы типоразмера miniITX дают не только преимущество в общих габаритах собираемой системы, п…
Gigabyte выпустила апдейт прошивки, избавившись от важной уя…
Недавно пользователи из сети обнаружили уязвимость, которая предоставляет возможность взлома прошивки в б…
Представлена материнская плата Biostar B760NH-E…
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B760NH-E формата Mini-ITX, которая предна…
Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгономОбзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгоном
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600KОбзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K
Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с AliexpressОбзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платыОбзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы
Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor