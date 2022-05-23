Gigabyte готовит к запуску материнские платы линейки AORUS X670

Как и ожидалось, линейка AMD 600-й серии будет состоять из трех чипсетов: X670E, X670 и B650. Первоначально линейка будет нацелена на сегмент high-end с топовым чипсетом X670E, обеспечивающим независимую поддержку PCIe Gen 5.0, в то время как стандартные материнские платы X670 будут поставляться с PCIe 4.0 и 5.0. Чипсеты серии X670 также будут иметь конструкцию с двумя чипами, тогда как B650 останется с одним кристаллом. AMD подтверждает, что их материнские платы будут поддерживать Gen 5.0 как для дискретных видеокарт, так и для твердотельных накопителей M.2.