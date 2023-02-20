Gigabyte готовит сразу три модели GeForce RTX 4070

Буквально час назад инсайдеры поделились весьма интересной информацией относительно того, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем представить видеокарту RTX 4070, которая, теоретически, должна быть достаточно доступной, чтобы пользователи, желающие получить доступ к новому поколению видеокарт, смогли наслаждаться DLSS 3. Также инсайдеры сообщили, что в спецификациях видеокарты указаны сразу три модели с объёмом памяти 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, так что пользователи в теории смогут ещё и выбирать нужный объём памяти под свои нужды. Мы считаем, что это маловероятно, потому что под каждую версию видеокарты придётся разрабатывать шину и оптимизировать объёмы передачи информации, но сейчас появилось ещё одно подтверждение этой информации.

В сети появились изображения, на которых перечисляются видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4070 — они действительно обладают 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти, так что пользователи получат как очень доступную модель, так и вариант с памятью с запасом на будущее. В теории это работает так — если вам нужно сэкономить деньги, то вы берёте вариант на 10 ГБ и просто получаете меньше памяти, но тот же производительный чип, все технологии нового поколения и не только. Если же нужно больше видеопамяти, то стоит уделить внимание модели на 16 ГБ, которая даст возможность играть в 4К-разрешении с большим комфортом. Но пока что это только теория, потому что на деле никто точно не знает, какие видеокарты на самом деле отправятся в релиз.