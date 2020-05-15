Gigabyte представила ATX версию платы Z490 Gaming X

Gigabyte Z490 Gaming X оборудована двумя полноразмерными PCIe 3.0 x16 слотами, три слота PCIe 3.0 x4 M.2, один из которых оснащен радиатором. Есть шесть SATA портов. Плата имеет 12 фаз питания, четыре слота оперативной памяти с поддержкой до 128 Гб.
На задней панели есть USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. Порт PS/2, пять 3,5-мм аудиоразъемов и оптический выход S/PDIF питаются от аудиокодека Realtek ALC1200 HD. LAN порт Ethernet работает от гигабитного контроллера Intel и видеовыход HDMI.