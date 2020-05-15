Gigabyte представила ATX версию платы Z490 Gaming X

Вслед за M-ATX версией платы Z490 Gaming X, компания Gigabyte представила ATX версию платы. Материнская плата предлагает пользователю начальный уровень функций. Дизайн платы выполнен в черно-сером стиле. Компания сообщила, что цена платы не превысит 200 долларов.

Gigabyte Z490 Gaming X оборудована двумя полноразмерными PCIe 3.0 x16 слотами, три слота PCIe 3.0 x4 M.2, один из которых оснащен радиатором. Есть шесть SATA портов. Плата имеет 12 фаз питания, четыре слота оперативной памяти с поддержкой до 128 Гб.

На задней панели есть USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. Порт PS/2, пять 3,5-мм аудиоразъемов и оптический выход S/PDIF питаются от аудиокодека Realtek ALC1200 HD. LAN порт Ethernet работает от гигабитного контроллера Intel и видеовыход HDMI.
Комментарии и отзывы Gigabyte Z490 Gaming X
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