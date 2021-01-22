Gigabyte представила материнские платы линейки Z590 VISION G

Представленная линейка Z590 VISION G предназначена для энтузиастов. Платы поддерживают новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения. Линейка включает три модели: Z590 VISION G, Z590 VISION D и Z590I VISION D.

Z590 VISION G оснащена 12-фазной системой питания для достижения высокого и стабильного разгона. Материнские платы поддерживают работу памяти на частоте выше 4800 МГц, есть поддержка высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0, усиленные разъемы PCIe, слоты M.2 и до 6 разъемом SATA3.

Кроме того, новинки получили разъем Thunderbolt 4 и до четырех портов USB3.2 Gen 2 × 2 Type-C. Для быстродействия в сети модели поддерживают модуль Intel Wi-Fi 6 802.11ax и Intel 2.5 GbE LAN. На задней панели расположены многочисленные разъемы для подключения устройств.

Цены на линейку Z590 VISION G не раскрыты.
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