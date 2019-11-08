Gigabyte представила материнскую плату TRX40 AORUS Xtreme

Флагманом серии TRX40 является TRX40 AORUS Xtreme. Компания Gigabyte оборудовала плату четырьмя слотами PCIe 4.0 x16. Между ними есть место для трех интерфейсов M.2-key M.2 с подключением PCIe 4.0 x4, которые предлагаются в качестве альтернативы восьми разъемам SATA 6 Гбит/с. Есть кнопка питания и сброса, а также диагностический светодиод. В дополнение присутсвуют WLAN-AX два порта Ethernet 10 Гбит/с.

Предусмотрено девять портов USB 3.2 Gen2, два из которых предназначены для подключения к внутреннему интерфейсу. Также имеется четыре порта USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 каждый.