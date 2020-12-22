Gigabyte представила серверную материнскую плату WRX80. Материнская плата основана на платформе AMD WRX80 и поддерживает процессоры AMD Threadripper Pro вплоть до 64 ядерного монстра Threadripper Pro 3995WX. На плате горизонтально расположены 8 слотов памяти DDR4 с 4-канальным режимом. Gigabyte WRX80 предлагает 128 линий PCIe 4.0 с восемью разъемами PCIe 4.0 x16. Также плата располагает два слота M.2-22110

Широкий функционал платы и качественные компоненты обеспечивают длительный срок службы в режиме работы 24/7. Gigabyte WRX80 поддерживает удаленное управление ASPEED IPMI.